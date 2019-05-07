В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации проекта «Безналичный Татарстан»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин утвердил план мероприятий по реализации проекта «Безналичный Татарстан», цель проекта — переход на безналичную форму оплаты. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РТ.

«Утвердить прилагаемый план мероприятий („дорожную карту“) по реализации проекта „Безналичный Татарстан“ на 2019 год. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на Минэкономики РТ», — говорится в распоряжении.

Ответственные должны будут обеспечить исполнение закрепленных мероприятий «дорожной карты» и ежемесячно представлять отчет о ходе реализации в Минэкономики РТ.

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