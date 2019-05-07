Команда «Молодежки ОНФ» исполнит песни военных лет под окнами домов ветеранов

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Команда «Молодежки ОНФ» совместно с хором и оркестром исполнит несколько песен военных лет под окнами домов ветеранов, которые не смогут посетить парад 9 мая по состоянию здоровья (ветераны с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения), сообщает пресс-служба ОНФ РТ.



Акция «Окно Победы» входит в проект «Молодежки ОНФ» Республики Татарстан «Нам есть чем гордиться».



Выступления оркестра состоятся по адресам: ул. Декабристов, д. 178 А, Горьковское шоссе, д. 16, ул. Декабристов, д. 104.



Акция пройдет при поддержке мэрии и администрации Кировского и Московского района города Казани.

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