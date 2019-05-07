Экологи уличили предприятие Альметьевска в незаконной добыче металла и порче земель

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сразу по двум статьям КоАП РФ за незаконное изъятие черного метала и порчу земель грозит ответственность организации Альметьевска. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«1188 кв метров почвы вскрыто альметьевцем для собственной наживы. В 500 метрах от деревни Русское Сиренькино на территории бывшей фермы экологи зафиксировали факт изъятия черного металла. Добывали, а затем складировали лом, отходы боя кирпича и бетона на почве, что недопустимо», — сказано в сообщении.

Данный факт является нарушением ст. 51 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Экологи выяснили, что машинист экскаватора является лишь исполнителем. Проведение незаконных работ на земельном участке инициировал руководитель альметьевской организации.

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. Виновным грозит административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и статье 8.6 КоАП РФ «Порча земель».

Первое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы чревато штрафом для должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.



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