Татар-информ

7 мая 2019, 17:54

Общество

О любви и мире: в Казани зачитали настоящие солдатские письма

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Общество

О любви и мире: в Казани зачитали настоящие солдатские письма

Фото: Михаил Захаров

Известные люди города приняли участие в проекте «Живые письма. Продолжение».

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в третий раз известные люди города зачитали настоящие солдатские письма и записи из дневников в рамках проекта «Живые письма. Продолжение».

«Три года назад мы сделали для себя такое открытие: письма с войны на русском, татарском, чувашском — на всех языках пишут о мире, мы просто были поражены этому. Солдаты все мечтают о мире, и вот эти письма с фронта о коровах, о своих любимых рубашках, об эмоциях, первых поцелуях — они именно об этом, а не о войне. Вот эти вещи, на мой взгляд, бесценны — это какой-то новый ракурс взгляда на события тех лет», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель детского города «КидСпейс», на базе которого проходило мероприятие, Елена Тихонова.

На вечер пригласили детей, которые внимательно слушали истории. Между чтением писем исполнялись военные песни.

Также Елена Тихонова отметила, что каждый год в проекте принимает участие новый состав чтецов. В этот раз письма читали министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова, победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева и другие — всего 16 участников.

«Я боец, который сообщает родителям своего друга о его смерти», — поделилась содержанием своего письма основатель дошкольного университета «Мозаика» Диляра Залялиева.

«Сегодня будет зачитано порядка 20 писем — это письма наших земляков, письма из блокадного Ленинграда. Мы совместили сегодня эти вещи, потому что сегодня мы ещё будем презентовать фильм, который сняли в Казани», — уточнила Елена Тихонова.

В фильме «Я ещё не хочу умирать» рассказывается о детях блокадного Ленинграда. В нем снимались актеры Казанского ТЮЗа и актеры воскресной школы казанского прихода прп. Серафима Саровского.

«В 2015 году это была театральная постановка в воскресной школе прихода Серафима Саровского, через три года мы подали на грант, решили перенести все на экран», — рассказала продюсер фильма Татьяна Мерзлякова.

На мероприятии представили саундтрек к фильму в исполнении ансамбля «Прайм Тайм».

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