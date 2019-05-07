Фестиваль «Студвесна-2019» обошелся Татарстану в 4 млн рублей

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан-2019» из бюджета республики потратили около 4 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«[Фестиваль] финансируется бюджетом Республики Татарстан. Общий бюджет с учетом регионального этапа, конкурсов, гала-концерта, формирования делегации на поездку на всероссийскую “Студвесну”, включая транспортные расходы и оргвзносы, составляет порядка 4 млн рублей», – пояснил он.

Более сотни студентов Татарстана представят республику на всероссийской «Студенческой весне» в Перми, поэтому оргвзносы стали большой статьей расходов. В среднем за каждого из 105 членов татарстанской делегации заплатили по 16,5 тыс. рублей. Остальные статьи расходов оказались примерно равными.

«Это оплата работы экспертов, которые участвуют в образовательной части, членов жюри, которые приезжают на три дня и дают оценку каждому номеру, транспортные расходы, чтобы отвезти более 100 человек в Пермь», – рассказал Тимур Сулейманов.

Раздаточный материал – футболки и бейджи, которые получили 2,7 тыс. участников отборочных этапов республиканской «Студенческой весны», тоже потребовали расходов, отметил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

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