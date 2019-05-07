Торговцы ломом из Бугульмы нанесли ущерб почве на 4 млн рублей

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Превышение содержания нефтепродуктов в почве в Бугульме выявили специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ. Ущерб составил около 4 млн рублей, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Предприятие, занимающееся оптовой торговлей отходами лома, ранее уже привлекалось к ответственности за нарушение природоохранного законодательства и находилось на контроле у экологов. В результате анализа фоновой и загрязненной почв установлено значительное превышение содержания нефтепродуктов на площади 2600 кв.м, размер вреда, причиненного земельным ресурсам, составил 3, 9 млн рублей», — сказано в сообщении.

Материалы по делу направлены в Следственный комитет РФ РТ по Бугульминскому району. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.