Минниханов в Сабинском районе оценил посевные работы и строительство нового молочного комплекса

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана посетил Сабинский муниципальный район с рабочей поездкой. Он оценил ход весенне-полевых работ, встретился с представителями хозяйств и осмотрел строительство нового роботизированного молочного комплекса «Шинар», сообщает пресс-служба главы республики.

В Сабинском районе 63,5 тыс. га сельхозземель, из которых 58,3 тыс. га пашни. Озимые культуры занимают 7,8 тыс. га, яровые планируется посеять на площади 30,4 тыс. га. В настоящее время работы выполнены на 9 тыс. га — это более 30%.

Глава района Раис Минниханов поблагодарил руководство Татарстана за субсидии, благодаря которым удалось накопить необходимый объем минеральных удобрений.

В свою очередь вице-премьер РТ — глава Минсельхоза республики Марат Ахметов подчеркнул, что сельское хозяйство важно для экономики района. Сабинские аграрии внедряют инновационные технологии в отрасли АПК. Одна из главных задач на ближайшее время — это модернизация районного парка сельхозтехники.

В районе отмечены положительные показатели в сфере животноводства. В районе 8,6 тыс. дойных коров, ежедневно производится более 170 тонн молока.

После встречи Президент РТ ознакомился с ходом строительства молочного комплекса. «Шинар» рассчитан на содержание 2,4 тыс. дойных коров и после выхода на проектную мощность ежедневно будет производить до 50 — 60 тыс. литров молока ежедневно. Первую очередь проекта молочного комплекса планируется ввести в эксплуатацию уже этим летом.

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