Казань стала одним из самых желанных городов для путешествий на День Победы

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в число наиболее желанных городов для путешествий по России на День Победы. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Пользователи социальных сетей назвали Казань и Псков в числе городов, которые они хотели бы посетить во время празднования Дня Победы. Тем не менее два эти города не вошли в топ-5, который составили Севастополь, Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Феодосия.

Согласно данным сервиса, в среднем туристы намерены потратить на проживание в Казани 3,5 тыс. рублей в сутки. Это больше, чем во всех городах, попавших в топ предпочтений. Наименьшими траты туристов на проживание окажутся в Феодосии – всего 1,9 тыс. рублей в сутки.

В столице Татарстана отдыхающие в среднем намерены провести трое суток – меньше, чем в других пользующихся популярностью городах. В Сочи туристы собираются пробыть семь дней, в Москве, Севастополе и Феодосии – по четыре дня, в Петербурге – три с половиной.

«Праздничный топ подготовлен путем опроса туристов в социальных сетях», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань стала вторым по популярности городом для путешествий на майские праздники.

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