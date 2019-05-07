«Эхо Победы» на Кремлевской набережной включит вальс, полевую кухню и запуск шаров в небо

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Кремлевской набережной пройдут праздничные мероприятия «Эхо Победы», сообщается на сайте набережной.



В 11.30 рядом с пирсом откроется полевая кухня, где можно будет отведать каши. Кухня будет работать до 16.00.



В 16.00 на пирсе начнется праздничный концерт «День Победы – праздник всей страны!».



Через час на центральной аллее в победном вальсе закружатся пары, а в 20.00 в рамках акции «Час памяти» состоится запуск белых шаров в небо.



Подробную информацию о праздновании 9 мая в Казани читайте в газете «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.