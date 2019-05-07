Татар-информ

7 мая 2019, 18:10

Общество

«Эхо Победы» на Кремлевской набережной включит вальс, полевую кухню и запуск шаров в небо

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Общество

«Эхо Победы» на Кремлевской набережной включит вальс, полевую кухню и запуск шаров в небо

Кремлевская набережная приглашает на фестиваль «Эхо Победы».

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Кремлевской набережной пройдут праздничные мероприятия «Эхо Победы», сообщается на сайте набережной.

В 11.30 рядом с пирсом откроется полевая кухня, где можно будет отведать каши. Кухня будет работать до 16.00.

В 16.00 на пирсе начнется праздничный концерт «День Победы – праздник всей страны!».

Через час на центральной аллее в победном вальсе закружатся пары, а в 20.00 в рамках акции «Час памяти» состоится запуск белых шаров в небо.

Подробную информацию о праздновании 9 мая в Казани читайте в газете «События».

 

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