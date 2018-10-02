В Кабмине утвердили регламент Системы поддержки производителей из Татарстана

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Регламент Системы по продвижению продукции татарстанских производителей утвердил Кабинет Министров Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Новая система позволит предпринимателям из Татарстана определять новые инвестиционные ниши, развивать производство и создавать новые рабочие места.

«Основными задачами Министерства экономики в работе системы станут анализ динамики продаж и закупок продукции, оценка возможности локализации производства и формирование на основе этих данных предложения по созданию новых производств и рабочих мест», – цитирует главу ведомства Фарида Абдулганиева пресс-служба министерства.

В Системе по продвижению продукции татарстанских производителей будут данные по закупочным модулям, учетным, аналитическим, информационным и иным ресурсам, реестрам производимой и потребляемой в Татарстане продукции, данные об объемах производства, номенклатуре и объемах закупок товаров, работ и услуг. Получить информацию можно на платформе «Биржевой площадки».

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