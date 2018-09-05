Татар-информ

7 мая 2019, 20:02

Экономика и финансы

В Татарстане планируют закупить фильмы для показа в кинотеатрах республики на 3,1 млн рублей

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Экономика и финансы

В Татарстане планируют закупить фильмы для показа в кинотеатрах республики на 3,1 млн рублей

Фото: архив/Михаил Захаров

С помощью «Фонда кино» будет закуплено порядка 42 кинокартин.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). «Татаркино» планирует закупить 42 фильма для показа в государственных и муниципальных кинотеатрах РТ. Информация взята с сайта госзакупок.

«Покупаться фильмы будут через Фонд кино, также с помощью субсидий в размере 5 млн рублей, которые мы получили», — сказал заместитель директора по кинопоказу и кинопрокату Раис Садриев.

Из 42 картин 21 будет в цифровом формате. Планируется закупить в том числе такие ленты, как оскароносная «Зеленая книга», «Спасти Ленинград», «Т-34», «Бамблби», «Мы» и «Балканский рубеж». Остальные картины будут закуплены в DVD-формате.

«Сейчас в РТ работают 23 кинозала, десять из которых работают под руководством „Татаркино“, в них будут показаны картины в цифровом формате», — добавил Раис Садриев.

Большая часть республики не имеет цифрового оборудования, поэтому в муниципальных кинотеатрах, залах домов культуры и сельских клубах фильмы будут воспроизводиться в формате DVD. Также будут организованы выездные передвижные киностанции с проектором и экраном, к отдаленным селам и муниципальным района, где нет кинообслуживания, например в Верхнеуслонском, Высокогорском, Альметьевском и Сабинском районах.

«Не все сеансы будут организованы бесплатно, но цены будут умеренные», — заявил заместитель директора по кинопоказу и кинопрокату Раис Садриев.

Безвозмездно фильмы будут показывать, только ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Декаду инвалидов или специально организованные уличные показы.

Цифровые киноленты закупят со сроком на 1 год, а фильмы на DVD – на 3 года. Финансирование будет осуществляться из бюджета РТ.

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