Елена Саляхова

7 мая 2019, 17:59

Происшествия

ГИБДД Татарстана усилит контроль за водителями, которые тонируют свои автомобили

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Происшествия

ГИБДД Татарстана усилит контроль за водителями, которые тонируют свои автомобили

За четыре месяца этого года сотрудники ГИБДД выявили на 3,5 тысячи больше нарушений по тонировке автомобилей, чем в прошлом году.

 

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане с начала 2019 года сотрудники ГИБДД выявили на 3,5 тысячи больше нарушений по тонировке автомобилей, чем в прошлом году.

Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на пресс-конференции о повышении безопасности дорожного движения в РТ начальник Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Ленар Габдурахманов.

«В последнее время количество тонированных авто заметно увеличилось. Водители, зная, что нарушают правила дорожного движения, умышленно тонируют боковые, а кто-то даже лобовые стекла. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на выявление таких правонарушений», – сказал Ленар Габдурахманов.

По мнению Габдурахманова, одной из причин, из-за которой водители стали чаще тонировать авто, является небольшой размер штрафа – всего 500 рублей.

«Хочу предупредить автовладельцев о том, что, помимо штрафа, водителям запрещают пользоваться авто до устранения технической неисправности. Если водитель тонировку не убирает, его могут привлечь к ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции. Данная статья предусматривает уже более серьезное наказание, вплоть до ареста. Предупреждаю всех водителей, что мы будем жестко работать в этом направлении», – добавил Ленар Габдурахманов.

Еще одна причина роста числа тонированных автомобилей – автосалоны, которые предоставляют услуги тонировки. Как рассказал Габдурахманов, с апреля месяца сотрудники ГИБДД уже выявили 12 таких организаций.

«Если эти организации будут продолжать предоставлять подобные услуги, то им будет грозить административный штраф до трехсот тысяч рублей», – уточнил Ленар Габдурахманов.

 

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