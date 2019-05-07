Конференция TEDx пройдет в Казанcком медицинском университете

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Конференция формата TEDxUniversity пройдет в Казани 19 мая с 10.00 до 16.00 на базе Казанского государственного медицинского университета, сообщают организаторы мероприятия.

Спикеры конференции расскажут гостям о влиянии информации на общество, как отличать фейковую информацию от реальной и как находить достоверную информацию вокруг себя.

На TEDx в Казань пригласили с лекцией основателя компании SocialDataHub – генерального директора Tazeros Global Systems Артура Хачуяна, доктора филологических наук Ольгу Карасик, главного редактора онлайн-издания «Площадь Свободы» Ксению Лукичеву, доктора медицинских наук – профессора Алексея Шулаева.

Эксперты расскажут и о том, как медицина, наука, искусство, технологии могут повлиять на информацию и информационное поле.

Чтобы принять в участие в конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://tedxksmu.timepad.ru/event/936577/

Ознакомиться с программой мероприятия можно будет на страницах казанского TEDx в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».







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