Нуждающиеся студенты получат «Транспортный грант» в первую очередь

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Нуждающиеся студенты Татарстана в первую очередь получат возможность выиграть «Транспортный грант» и компенсировать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Спецификой и особенностью транспортного гранта этого года станет то, что он будет направлен в первую очередь нуждающимся студентам, средний душевой доход в семье которых менее 20 тыс. рублей. Кроме того, как и ранее, грант смогут получить студенты, которые активно себя проявляют в жизни вуза и не имеют академической задолженности», – пояснил Сулейманов.

Студенты почувствуют изменения уже в текущем году, ведь решение удвоить финансирование проекта «Транспортный грант» до 60 млн рублей в год уже принято, а соответствующее постановление Кабинета Министров РТ находится на согласовании.

Сейчас обсуждаются технические моменты: например, как вовлечь в проект вузы и ссузы и какой документ будет подтверждать уровень дохода в семье.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.