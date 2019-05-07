Гульнара Габдрахманова: «Задача нашего поколения – не забывать о великой Победе»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Молодому поколению татарстанцев необходимо повышать свою историческую грамотность, в том числе изучая подвиг Победы в Великой Отечественной войне. Такое мнение перед участниками первой всероссийской акции «Диктант Победы» озвучила координатор проекта «Историческая память» в Татарстане – председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Она напомнила, что организаторами диктанта являются партия «Единая Россия», Российские историческое и военно-историческое общества, а также движение «Волонтеры Победы». Цель акции — привлечь внимание молодого поколения к событиям Великой Отечественной войны.

«Нужно повышать свою историческую грамотность. Потому что очень много ребят, которые просто не знают о том, какой ценой нам досталась Победа, судьбы каких людей связаны с этим великим событием», – отметила Габдрахманова.

Она добавила, что за годы войны Татарстан дал стране свыше 350 Героев Советского Союза, лишь один из них дожил до этих дней. В силу возраста все больше ветеранов уходит, и акция «Диктант Победы» помогает молодым не забывать подвиги дедов и прадедов.

«Поэтому задача нынешнего поколения – не забывать о том, какой ценой досталась эта победа. Нужно помнить, какие люди участвовали в ее достижении, какие события происходили во время войны. Живя сегодняшним днем, мы не должны забывать, что есть прошлое. Помнить о нем не только трагическое, но и самое героическое», – подчеркнула Габдрахманова

В завершение своей речи она отметила широкий масштаб диктанта. К акции подключились не только все регионы России, но и 23 иностранных государства по всему миру – от Австрии, Германии и Азербайджана до Китая, Израиля и Турции.

Позже к присутствующим обратилась заместитель министра образования и науки РТ Наталья Гречанникова. Она пожелала всем участникам удачи в выполнении заданий диктанта.

«Своим участием в этой акции вы вносите вклад в мир во всем мире и в наше доброе существование на земле. Пока в наших семьях помнят о тех великих и страшных годах, мы с вами приложим все усилия, чтобы этого не повторилось», – напутствовала собравшихся Гречанникова.

После этого организаторы запустили онлайн-трансляцию с главной площадки диктанта, расположенной в Москве. С экрана к участникам обратился председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Я очень надеюсь, что, написав диктант, вы обратитесь и к исторической литературе, к новым образовательным порталам, к семейным архивам. А партия “Единая Россия“, Российские историческое и военно-историческое общества помогут вам в стремлении к настоящим, достоверным историческим знаниям о событиях Великой Отечественной войны и решающей роли СССР в разгроме фашизма», – заключил Нарышкин и дал старт выполнению заданий диктанта.

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