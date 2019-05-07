Татар-информ

7 мая 2019, 15:49

ОбществоПроисшествия

Казанские автоинспекторы напомнили посетителям велопрокатов о правилах движения на велосипеде

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ОбществоПроисшествия

Казанские автоинспекторы напомнили посетителям велопрокатов о правилах движения на велосипеде

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани прошла акция «На велосипеде – в безопасности!», приуроченная к пятой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Казанские автоинспекторы напомнили посетителям велопрокатов о правилах движения на велосипеде, рассказали в городской ГИБДД.

«Вчера во всем мире стартовала пятая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, призванная обратить внимание общественности на причины аварийности на дорогах. В рамках мероприятия сотрудники пропаганды провели акцию "На велосипеде – в безопасности!" в местах продажи и проката велосипедов», – рассказали в Госавтоинспекции.

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по Казани, совместно с сотрудниками отдела профилактики ТУ ГБУ «БДД» в Казани и юными автоинспекторами провели профилактические беседы с посетителями веломагазинов и салонов велопроката.

Они напомнили детям и их родителям о правилах движения на велосипедах и призвали их обязательно использовать шлемы, чтобы избежать травм при падении.

Каждому участнику мероприятия вручили световозвращающий значок.

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