В Казани сдали дом, строительство которого затянулось на 12 лет

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани сдали дом, строительство которого началось еще в 2007 году, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Застройщиком дома № 14 по улице Четаева выступало ООО «Фирма “Свей”». Работы были приостановлены до февраля 2018 года — тогда за долгострой взялась строительная компания «Ак таш», а в октябре над домом продолжила работать строительная компания «Бриз».

19-этажный дом на 136 квартир стал первым из проблемных объектов, введенных в эксплуатацию в 2019 году.

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил дольщиков с долгожданным событием. Он также осмотрел две двухкомнатные квартиры в новом доме.

В квартирах выполнена черновая отделка, стоят счетчики на горячую, холодную воду и тепло. Датчики движения регулируют освещение на лестничных пролетах.

В настоящее время в Казани продолжают работы над первым и вторым домами ЖК «Молодежный», над домом в 68-м квартале по улице Чистопольская и над четвертым домом ЖК «Симфония». Ижевская компания «Комос-строй» планирует принять участие в строительстве первого блока второго дома ЖК «МЧС».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на заседании Госсовета Татарстана Премьер-министр РТ Алексей Песошин пообещал, что в 2021 году планируется полностью решить вопрос по существующим проблемным домам дольщиков.

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