Марат Ахметов: Татарстан за три года сможет полностью обеспечить себя косточковыми культурами

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан в ближайшие два-три года сможет полностью обеспечить себя плодовыми косточковыми культурами. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

В Татарстане имеется около 8,3 тыс. га многолетних насаждений, из них 7 тыс. га – в плодоносящем возрасте. В прошлом году было собрано 110,1 тыс. тонн урожая.

«В республике в последние годы, особенно фермеры, достаточно активно занялись ягодными культурами, многолетними насаждениями. Предусмотрены новые подходы к стимулированию этой работы, поэтому хозяйства более заинтересованно ей занимаются. Татарстан в ближайшие два-три года сможет полностью себя обеспечить косточковыми культурами», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

В текущем году планируется заложить 150 га плодово-ягодных культур, включая кустарниковые ягодные насаждения. Прогноз валового сбора с них составляет 1,1 тыс. тонн.

В Татарстане в 2017 году был запущен новый проект по закладке интенсивных садов. По этой программе в первый год было заложено 49 га интенсивных садов, в 2018-м – 110 га. В этом году предполагается заложить около 100 га.

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