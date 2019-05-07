ГСО РТ под управлением Александра Сладковского растрогал японскую публику до слез

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского дал девять концертов за три дня на XV международном фестивале La Folle Journée («Безумный день») в Токио. Японские слушатели остались в восторге от выступлений ГСО РТ и поделились своими эмоциями в социальных сетях.

«В этом году самым ярким впечатлением для меня на “Безумном дне“ стало выступление Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и его дирижера Александра Сладковского. Я была так растрогана каждым произведением, что не переставала плакать – такого со мной никогда раньше не происходило ни на одном концерте классической музыки», – написала Кае Миязава (Kae Miyazawa) на своей странице в Instagram'е.

С ней согласился пользователь с ником Rioranov, который написал в Twitter'е: «На последнем выступлении оркестра Александра Сладковского я слушал “Стан Тамерлана“ А. Чайковского, и у меня тряслись руки, я хотел плакать. Большое спасибо, маэстро! Спасибо оркестру Татарстана! Это было великолепно!» А пользователь Kirigirisu_to_ari поблагодарил оркестр за то, что он приехал в Японию издалека: «Чувство невероятной благодарности Государственному симфоническому оркестру Татарстана, который приехал из дальних стран!»

ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский исполнили для зарубежных слушателей сочинения композиторов разных стран мира. На «Безумном дне» звучала музыка русских, французских, итальянских и других авторов, что особенно отметил Масахико Хисада (Masahiko Hisada): «Талант Сладковского позволяет ему представлять публике феерические выступления с мощнейшими концовками. Тёплая встреча с русскими энтузиастами была невероятно приятной».

«Я безумно счастлива, что побывала на этом концерте! Аплодирую стоя и браво, браво!» – заключила Кае Миязава (Kae Miyazawa).

Следующее выступление татарстанских музыкантов за рубежом состоится во Франции на международном фестивале фортепианной музыки «Ла-Рок-д’Антерон».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.