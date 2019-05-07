Руководители Госсовета РТ проверили свое знание истории на «Диктанте Победы»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). «Диктант Победы» написали сегодня в казанском лицее № 116 заместители Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова и Юрий Камалтынов. Всего в Татарстане участниками всероссийской акции стали около тысячи человек.

«Сегодня здесь собрались те, кто рискнул проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Нам нужно знать историю своего народа. В Татарстане “Диктант Победы” проходит на восьми площадках. Мы предполагали, что участников акции будет около 800, но заявились около 1000 человек. Это те, кто рискнул проверить свои знания», – сказала Римма Ратникова, обращаясь к участникам «Диктанта Победы».

Участница акции приободрила собравшихся за партами жителей Казани – педагогов школ, общественных деятелей, обычных родителей учеников. Она отметила, что если кто-то вдруг засомневается и не найдет нужного ответа, то знания можно всегда пополнить и проверить. Самое главное – это сам интерес к теме Великой Отечественной войны.

«В конце 90-х – начале 2000-х годов мы ощутили, как у нас хотят отнять нашу Победу. Об этом говорили наши ветераны. Нас пытались убедить в том, что не советский солдат одержал эту Победу, а совсем другие силы. Эту Победу нам нельзя отдавать никому, и, чтобы ее защищать, нужно иметь твердые знания», – убеждена Ратникова.

Организаторами «Диктанта Победы» выступают партия «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом. Условия проведения диктанта столь же строги, как и условия ЕГЭ. Диктант проводится в форме тестирования, на него отводится 45 минут. Участникам запрещено пользоваться сотовыми телефонами и электронно-вычислительной техникой, справочными материалами и шпаргалками. Также нельзя разговаривать и пересаживаться. На парте могут находиться только гелевая ручка с чернилами черного цвета и экзаменационные материалы. В случае нарушения этих правил результаты будут аннулированы.

«Мне захотелось проверить свои знания. Я учился в техническом вузе, но история всегда была интересна. Я часто встречаюсь со школьниками и студентами. Иногда просто диву даешься, насколько молодые люди малосведущи даже в ключевых моментах истории нашего государства. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать повышению интереса к истории нашей страны», – сказал журналистам перед началом диктанта Юрий Камалтынов.

Член общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память», депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов отметил, что в таком масштабе акция проводится впервые. Участие в ней является полностью добровольным. В диктант включены 20 вопросов, которые связаны с историей Великой Отечественной войны, ее героями и Днем Победы.

«Никто никого не заставляет. Все делается по доброй воле. Главная цель – еще раз обратить внимание к нашей истории и к нашей Победе, чтобы молодое поколение сохраняло память о событиях тех лет. Мы хотим проанализировать, насколько молодое поколение знает историю. Мы надеемся, что взрослые сделают все, чтобы в их семьях дети знали историю», – подчеркнул парламентарий.

В казанском лицее № 116 для написания диктанта зарегистрировались около 50 человек. Больше всего, свыше 100 участников диктанта, собрал сегодня в Казани Республиканский центр мониторинга качества образования. Всего всероссийская историческая акция прошла 7 мая на 1233 площадках внутри страны и 23 за ее пределами.

Результаты акции станут известны 12 июня – в День России. По ее итогам будут отобраны по три победителя на региональном и федеральном уровне.

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