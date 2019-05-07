Студентка КФУ станет соорганизатором парада Победы в честь освобождения Севастополя от фашистов

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Студентка КФУ получила возможность стать соорганизатором праздника в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба вуза.

«В конкурсе приняла участие и получила право стать организатором мероприятий, проводимых в Севастополе в рамках парада Победы и 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, студентка 3-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Васильева Дарья», — говорится в сообщении.

Девушка вошла в двадцатку победителей Всероссийского конкурса «Внуки Победы. Севастополь». В их числе еще одна представительница Татарстана — Ольга Спиридонова. Согласно положению о конкурсе, победители выиграли право стать соорганизаторами праздничных мероприятий, проводимых в Севастополе в период с 7 по 10 мая 2019 года.

Студента КФУ выложила пост в соцсети, где рассказала историю прадеда Анатолия Сулыги, участвовавшего в освобождении Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Она также успешно прошла второй этап конкурса — собеседование с представителем экспертной комиссии.

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