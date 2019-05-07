В Набережных Челнах умерла старейшая участница возвращения Орловской и Боровецкой церквей верующим

(Набережных Челнах, 7 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на 97-м году жизни умерла старейшая участница возращения Орловской и Боровецкой церквей верующим Мария Кузнецова, сообщает пресс-служба Закамского благочиния.

Уроженка села Большая Шильна была внучкой церковного старосты, с детства ходила в Троицкую церковь. Мария Макаровна всю жизнь трудилась на челнинском элеваторе, в том числе и в годы войны, когда ей приходилось таскать мешки с мукой больше своего веса.

Пожилая женщина была известна в городе как участница движения по возвращению храмов. Об активности Кузнецовой в 1990-х годах ходили легенды.

Из уст в уста передавали, что Марии Макаровне, когда она прорывалась на прием к первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, порвали воротник. На шум из кабинета вышел сам Шаймиев, пригласил женщину к себе и сообщил, что документы, о которых она хлопотала, подписаны. Благодаря этим документам Свято-Вознесенского собор и храм святых бессребреников Космы и Дамиана были возвращены верующим.

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