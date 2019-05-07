Татар-информ

7 мая 2019, 15:37

ОбществоПроисшествия

Гендиректор НКНХ: Важно, чтобы у пострадавших была полная информация о расследовании пожара

Рекомендуем

ОбществоПроисшествия

Гендиректор НКНХ: Важно, чтобы у пострадавших была полная информация о расследовании пожара

Фото: пресс-служба НКНХ

Азат Бикмурзин встретился с родственниками работников подрядных организаций, которые пострадали во время аварии 19 апреля.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Очень важно, чтобы у пострадавших и их родственников была полная информация о том, какие действия предпринимало руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» в первые минуты ЧП, о последующем сопровождении и оказываемой помощи, а также о ходе работы комиссии по расследованию аварии. Об этом генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин заявил на встрече с родственниками работников, которые пострадали во время аварии на заводе изопрена-мономера 19 апреля.

В результате аварии 17 рабочих получили серьезные ожоги. Один из пострадавших – 55-летний Юрий Мартемьянов позднее скончался в больнице. Это были работники подрядных организаций ООО «Причал» и ООО «Строительная-монтажная объединенная компания».

«Мы предприняли все, чтобы пострадавшим работникам подрядных организаций, которые были задействованы в капитальном ремонте, с первых минут оказывалась самая квалифицированная помощь. Президент РТ Рустам Нургалиевич Минниханов, узнав об аварии, позвонил и сразу же спросил: “Чем помочь?“ Тут же дал указание об организации всей необходимой поддержки пострадавшим», – цитирует Бикмурзина пресс-служба НКНХ.

С руководством медицинских учреждений, где находились пациенты, была налажена ежеминутная связь, продолжил глава компании. Совместно с акционерами сразу же были решены вопросы по оказанию благотворительной финансовой помощи в размере до миллиона рублей – в зависимости от тяжести нанесенного здоровью ущерба.

Бикмурзин также рассказал и о ходе работы по выяснению причин аварии 19 апреля. Предварительная причина аварии, по версии Приволжского управления Ростехнадзора, – совмещение огневых и газоопасных работ на опасном производственном объекте. Сейчас работает Следственный комитет, заведено уголовное дело, ведется полномасштабное расследование, опрашиваются свидетели.

Участие пострадавших или их представителей в работе комиссии по расследованию аварии законодательно разрешено, организационные вопросы относятся к компетенции Ростехнадзора. Окончательные выводы комиссии по причинам аварии будут названы после завершения ее работы.

Помимо благотворительной помощи от ПАО «Нижнекамскнефтехим» пострадавшие получат выплаты до 2 млн рублей от страховой компании, у которой в соответствии с федеральным законом предприятие застраховало свою гражданскую ответственность при эксплуатации производственных объектов. Будут выделены средства и на оказание помощи при дальнейшем восстановительном лечении, в том числе и санаторно-курортном.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанские автоинспекторы напомнили посетителям велопрокатов о правилах движения на велосипеде

Новости дня
16:28
Нуждающиеся студенты получат «Транспортный грант» в первую очередь

Компенсировать проезд в общественном транспорте также смогут студенты без академической задолженности и активисты.

16:22
В Казани сдали дом, строительство которого затянулось на 12 лет

Метшин поздравил дольщиков с долгожданным событием.

16:08
Марат Ахметов: Татарстан за три года сможет полностью обеспечить себя косточковыми культурами

В республике имеется около 8,3 тыс. га многолетних насаждений, из них 7 тыс. га – в плодоносящем возрасте.

16:00
ГСО РТ под управлением Александра Сладковского растрогал японскую публику до слез

Пользователи соцсетей прокомментировали выступления ГСО РТ и Александра Сладковского на фестивале «Безумный день» в столице Японии.

15:58
Гульнара Габдрахманова: «Задача нашего поколения – не забывать о великой Победе»

Татарстанцы вместе со всей страной стали участниками первого «Диктанта Победы».

15:50
В мае Казань ждет масштабное отключение горячей воды

Отключение пройдет в несколько этапов.

15:49
Казанские автоинспекторы напомнили посетителям велопрокатов о правилах движения на велосипеде

В Казани прошла акция «На велосипеде – в безопасности!», приуроченная к пятой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.

15:37
Гендиректор НКНХ: Важно, чтобы у пострадавших была полная информация о расследовании пожара

Азат Бикмурзин встретился с родственниками работников подрядных организаций, которые пострадали во время аварии 19 апреля.

15:34
Певица Гульназ Асаева анонсировала свой первый гастрольный тур по Поволжью

Гастроли исполнительницы стали возможны благодаря контракту с новым лейблом экс-директора Элвина Грея.

15:24
Руководители Госсовета РТ проверили свое знание истории на «Диктанте Победы»

Всего в Татарстане участниками всероссийской акции стали около тысячи человек.

15:19
В Набережных Челнах судят менеджера по туризму, которая присвоила деньги 63 татарстанцев

Женщина от имени компании «Роза Тур» заключала сделки с жителями Набережных Челнов и соседних городов.

15:08
Исполком Набережных Челнов объяснил, почему в Радоницу возник сбой на кладбищенских маршрутах

Чтобы ликвидировать столпотворение на остановке, администрация города направила на линию дополнительные автобусы.

15:00
Бывший концертный директор Элвина Грея организовал первый в РТ национальный музыкальный лейбл

В Татарстане появился лейбл FNM, который будет продвигать певицу Гузель Асаеву и национальных артистов.

14:53
В Казани ночью вооруженный мужчина ограбил АЗС «Ирбис» почти на 300 тысяч рублей

Ограбление произошло поздней ночью на заправочной станции в Авиастроительном районе Казани.

14:50
Деревню Универсиады подготовят к чемпионату WorldSkills за 630,7 млн рублей

Комфортное и безопасное проживание должны обеспечить для 5,5 тыс. участников.

14:34
Минниханов при посещении Лаишевского района призвал аграриев не терять времени

Перед тем, как пообщаться с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений, Президент РТ осмотрел с вертолета поля района.

14:33
МЧС Татарстана напоминает о безопасности во время грозы, сильного ветра и тумана

Сегодня вечером, грядущей ночью и завтра днем на территории Татарстана возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 17 метров в секунду.

14:22
Татароязычные видео ИА «Татар-информ» на YouTube смотрят 70 тыс. уникальных пользователей

За год видеозаписи агентства на татарском языке набрали около 2 млн 822 тыс. просмотров.

14:10
Дома в четырех районах Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

Электричества не будет в течение девяти часов.

14:04
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах, тумане и усилениях ветра

Ночью в большинстве районов республики, днем местами пройдут кратковременные дожди.

13:50
Татарстан рассчитывает на возмещение затрат из-за гибели озимых культур

В республике озимые погибли на площади 150 тыс. га, ущерб оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

13:46
«Скоро в Болгар не сможем возить туристов на кораблях!»: депутаты РТ озаботились обмелением рек

Председатель бюджетного комитета Леонид Якунин предложил требовать от федерального центра компенсации за гибель биологических ресурсов.

13:36
В Набережных Челнах назначен новый руководитель Автозаводского района

Профессиональная деятельность Винера Харисова ранее в основном была связана с образовательной сферой.

13:28
«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Казани

Председатель Госсовета РТ напомнил, что почти половина из 700 тыс. татарстанцев, ушедших на фронт, погибли на полях сражений.

13:18
Концертный директор Элвина Грея о расставании с артистом: Каких-то ссор и разногласий абсолютно нет

Андрей Бажура завершил работу с Радиком Юльякшиным, потому что захотел основать собственный музыкальный лейбл.

События