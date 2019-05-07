Гендиректор НКНХ: Важно, чтобы у пострадавших была полная информация о расследовании пожара

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Очень важно, чтобы у пострадавших и их родственников была полная информация о том, какие действия предпринимало руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» в первые минуты ЧП, о последующем сопровождении и оказываемой помощи, а также о ходе работы комиссии по расследованию аварии. Об этом генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин заявил на встрече с родственниками работников, которые пострадали во время аварии на заводе изопрена-мономера 19 апреля.

В результате аварии 17 рабочих получили серьезные ожоги. Один из пострадавших – 55-летний Юрий Мартемьянов позднее скончался в больнице. Это были работники подрядных организаций ООО «Причал» и ООО «Строительная-монтажная объединенная компания».

«Мы предприняли все, чтобы пострадавшим работникам подрядных организаций, которые были задействованы в капитальном ремонте, с первых минут оказывалась самая квалифицированная помощь. Президент РТ Рустам Нургалиевич Минниханов, узнав об аварии, позвонил и сразу же спросил: “Чем помочь?“ Тут же дал указание об организации всей необходимой поддержки пострадавшим», – цитирует Бикмурзина пресс-служба НКНХ.

С руководством медицинских учреждений, где находились пациенты, была налажена ежеминутная связь, продолжил глава компании. Совместно с акционерами сразу же были решены вопросы по оказанию благотворительной финансовой помощи в размере до миллиона рублей – в зависимости от тяжести нанесенного здоровью ущерба.

Бикмурзин также рассказал и о ходе работы по выяснению причин аварии 19 апреля. Предварительная причина аварии, по версии Приволжского управления Ростехнадзора, – совмещение огневых и газоопасных работ на опасном производственном объекте. Сейчас работает Следственный комитет, заведено уголовное дело, ведется полномасштабное расследование, опрашиваются свидетели.

Участие пострадавших или их представителей в работе комиссии по расследованию аварии законодательно разрешено, организационные вопросы относятся к компетенции Ростехнадзора. Окончательные выводы комиссии по причинам аварии будут названы после завершения ее работы.

Помимо благотворительной помощи от ПАО «Нижнекамскнефтехим» пострадавшие получат выплаты до 2 млн рублей от страховой компании, у которой в соответствии с федеральным законом предприятие застраховало свою гражданскую ответственность при эксплуатации производственных объектов. Будут выделены средства и на оказание помощи при дальнейшем восстановительном лечении, в том числе и санаторно-курортном.

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