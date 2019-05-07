Минниханов при посещении Лаишевского района призвал аграриев не терять времени

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал аграриев Лаишевского района не терять времени при проведении весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сейчас дорог каждый день. Надо отработать посевную по максимуму», – подчеркнул Рустам Минниханов на встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений возле села Никольское. Кроме того, он рекомендовал сельчанам не забывать и о таких отраслях, как животноводство и овощеводство.

Глава Лаишевского района Михаил Афанасьев доложил Президенту РТ, что полевые работы проводятся по графику и без каких-либо сбоев, нет и вопросов по использованию сельхозтехники.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов в свою очередь заметил, что район обладает собственной спецификой, но после прихода крупных компаний-инвесторов вышел на качественно новый уровень. При этом в муниципалитете удалось не допустить снижения поголовья крупного рогатого скота.

Перед встречей с аграриями Минниханов с вертолета осмотрел поля района. Кроме того, ему показали небольшую выставку продукции предприятий Лаишевского района. В частности, была продемонстрирована автолавка, где сельчане могут приобрести основные продукты питания. Лаишевский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» показал семена яровой пшеницы, овса, ячменя, гречихи и гороха разных сортов. Были представлены и новинки селекции ТатНИИСХ: озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница и другие культуры. Агрофирма «Нармонка» выставила рассаду цветов, ранних сортов капусты, томатов, а ООО «Егорьевские теплицы» представило свежую зелень.

После завершения встречи Рустам Минниханов направился в Сабинский район Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане основные посевные работы планируется завершить к 10 мая.

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