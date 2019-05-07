МЧС Татарстана напоминает о безопасности во время грозы, сильного ветра и тумана

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, сегодня и завтра ожидается ухудшение погодных условий.

«Сегодня вечером, грядущей ночью и завтра днем на территории Татарстана возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 17 метров в секунду. Кроме того, местами возможен туман», – рассказали в МЧС.

При тумане МЧС Татарстана рекомендует не покидать без острой необходимости населенные пункты. Любителям активного отдыха рекомендуется иметь с собой исправные средства связи. При грозе и сильном ветре не стоит выходить из дома на улицу, необходимо держаться на расстоянии от окон, стен домов, дорожных знаков и вывесок.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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