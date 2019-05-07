Певица Гульназ Асаева анонсировала свой первый гастрольный тур по Поволжью

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Башкирская и татарская певица Гульназ Асаева анонсировала свой первый гастрольньный тур по Поволжью в 2020 году под новым лейблом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Весной 2020 года мы планируем гастрольный тур по Татарстану. Я очень долго не решалась на этот ответственный шаг. Все-таки в Башкирии меня знают с детства, а здесь я новый „продукт“. Самостоятельно выйти на такую огромную площадку я бы не решилась, поэтому подписала контракт с данным лейблом», — сказала певица.

Исполнительница стала основным артистом Первого национального музыкального лейбла, который основал экс-директор певца Элвина Грея Андрей Бажура.

Над созданием шоу-программы работают европейские промоутеры, звукорежиссеры, видеографы. Ведутся переговоры с кутюрье по пошиву сценических образов. Серьезных изменений в сценическом амплуа не планируется, однако репертуар Гульназ Асаевой обновится.

«Будет много нового материала, что-то старое будет перепеваться. Мы готовим новый мощный материал», — заявил Бажура.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что бывший концертный директор Элвина Грея организовал национальный музыкальный лейбл «First national musical lable» (FNM).

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