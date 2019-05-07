Бывший концертный директор Элвина Грея организовал первый в РТ национальный музыкальный лейбл

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Бывший концертный директор Элвина Грея Андрей Бажура организовал национальный музыкальный лейбл First national musical lable (FNM), который займется продвижением певицы из Уфы Гузель Асаевой и администрированием концертов национальных артистов. Об этом он сам рассказал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Лейбл будет предоставлять комплекс мероприятий, в том числе администрирование концертов «под ключ», заказчикам, которые дистанционно находятся в Европе, Санкт-Петербурге и Москве. FNM будет выступать в качестве связующего звена – вплоть до запуска рекламной кампании и встречи артистов.

«Мы будем заниматься организацией туров и гастролей звезд любого уровня. Также лейбл будет заниматься организацией собственных концертов», – сказал Бажура.

К созданию лейбла помимо бывшего концертного директора Элвина Грея причастен и казанский организатор концертов и театральных выступлений Игорь Железнов. «Наши с Андреем взгляды по развитию компании полностью совпадают», – заверил он.

На сегодняшний день контракт по продюсированию лейбл подписал с одной исполнительницей – Гульназ Асаевой. «Гульназ Асаева, на наш взгляд, – очень талантливый и перспективный артист», – заметил Бажура.

В основном лейбл будет заниматься организацией гастролей российских и зарубежных артистов в Татарстане, Башкортостане и других регионах Поволжья. «В нашей республике нет национального музыкального лейбла, которые бы занимался национальными артистами или гастролями на территории Татарстана, есть только холдинги», – констатировал основатель FNM, собирающегося занять эту нишу.

В ближайшие планы лейбла входит подписание контрактов с исполнителями из Азербайджана и Казахстана, которые поют только на азербайджанском и казахском языках соответственно. На следующий год лейбл планирует организовать и администрировать концерты и выступления артистов в Европе.

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