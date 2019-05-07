(Набережные Челны, 7 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах судят менеджера по туризму, которая присвоила деньги 63 татарстанцев, сообщили в городском суде.

По версии следствия, женщина, работая менеджером по туризму, от имени компании «Роза Тур», к которой не имела никакого отношения, заключала сделки с жителями Набережных Челнов и соседних городов.

Она составляла договоры поручения, согласно которым должна была бронировать и оплачивать авиабилеты и проживание в отеле. Однако обязательства по договору не исполняла, а деньги присваивала.

По уголовному делу проходит более 60 потерпевших. Женщина своей вины не признает – считает, что стала жертвой обстоятельств.

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