Дома в четырех районах Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Завтра, 8 мая, некоторые дома в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Советском и Приволжском районах Казани временно останутся без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Свет начнут отключать в 8 часов. До 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе, в домах по улицам 2-я Шатурская, Шатурская, Беломорская, Глинки, Краснодонская, Побежимова, Ашхабадская, Васнецова, Джамбула и Тюлячинская, а также по переулкам Ашхабадский и Кубанский.

В это же время без света останутся несколько домов Ново-Савиновского района. Речь идет о проспекте Амирхана и улицах Монтажная и Голубятникова.

В Приволжском районе в этот же период электричество отключат в доме № 44 на проспекте Победы, а также в ряде частных домов поселка Мирный. Света не будет на улицах Аральская, 1-я Аральская, 1-я Ладожская, 1-я и 2-я Рядовая, 2-я Приовражная, Мелитопольская, 2-я Мелитопольская, 2-я Бульварная, Давликеевская, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я и 9-я Давликеевская, Ново-Давликеевская, 7-я Календарная, Балканская, Вишневая, Гумера Гали, Железноводская, Кулаевская, Молодости, Надеждинская, Новосельская, Онежская, Подлесная, Пологая, Рыбацкая, Виталия Синицына, Счастливая, Томская, Черноозерская, Березниковская, Весенняя, Красновидовская, Ладожская, Молодости, Надпойменная, Просторная, Подольская, Рощинская, Селькоров, Тобольская, Черниговская и Ясная, а также на переулке Свободный.

В Советском районе без света дома останутся с 9 до 18 часов. Отключение затронет дома по улице Журналистов, а также в частном секторе поселка Царицыно — по улицам 1-я Владимирская и Коновалова.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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