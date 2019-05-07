Деревню Универсиады подготовят к чемпионату WorldSkills за 630,7 млн рублей

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). На подготовку Деревни Универсиады к чемпионату WorldSkills в Казани Правительство РФ выделило 630,7 млн рублей. Комфортное проживание должно быть обеспечено для более 5 тыс. участников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Выделить в 2019 году Минпросвещения России из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 630,7 млн рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов Республике Татарстан в целях подготовки объектов жилого комплекса „Деревня Универсиады“, имея в виду обеспечение комфортного и безопасного проживания для не менее 5,5 тыс. участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году», — отмечается в распоряжении.

Контроль над выделенными средствами должно осуществлять Министерство просвещения РФ. Ведомству также предстоит отчитаться эффективное использование бюджета до 1 февраля 2020 года.

Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills c 22 по 27 августа текущего года.

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