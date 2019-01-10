Татар-информ

7 мая 2019, 15:08

Общество

Исполком Набережных Челнов объяснил, почему в Радоницу возник сбой на кладбищенских маршрутах

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Общество

Исполком Набережных Челнов объяснил, почему в Радоницу возник сбой на кладбищенских маршрутах

Фото: архив/Рамиль Гали

Чтобы ликвидировать столпотворение на остановке, администрация города направила на линию дополнительные автобусы.

(Набережные Челны, 7 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов объяснил, чем было вызвано сегодняшнее столпотворение на пункте отправления автобусов на кладбище.

Родительский день, или Радоница, отмечается через девять дней после Пасхи, он посвящен поминовению умерших родственников. В этот день в Набережных Челнах исполком традиционно организует движение общественного транспорта на кладбища. Автобусы начинают ходить с 7 часов утра с трех точек до кладбища «Молодежное».

Однако в этом году в работе общественного транспорта произошел сбой, и на остановке «Пединститут» скопилось большое количество людей, ожидающих автобусов. В социальные сети попало видео со стоящими на подходе к остановке пенсионерами, которые возмущались сложившейся ситуацией и просили власти разобраться.

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Руслан Ибрагимов, скопление людей образовалось из-за пробок на Мензелинском тракте. В результате машины выбились из графика.

Исполком сообщил, что добавил на кладбищенские маршруты дополнительные автобусы, и попросил горожан пользоваться и другими пунктами отправки. Помимо «Пединститута», автобусы ожидали челнинцев на остановках «Океан» и «Орловское кольцо».

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