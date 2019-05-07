Татароязычные видео ИА «Татар-информ» на YouTube смотрят 70 тыс. уникальных пользователей

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Видео, размещенные на татароязычном YouTube-канале ИА «Татар-информ», в апреле 2019 года посмотрели 70,4 тыс. уникальных пользователей, количество просмотров составило 128,1 тыс. Всего в течение года видео набрали 2 млн 822 тыс. 358 просмотров. Такая информация содержится в аналитике канала.

Канал информационного агентства «Татар-информ» на видеохостинге YouTube работает с 20 октября 2016 года. Сейчас на канале опубликованы 1504 видео.

Самые популярные у пользователей видеоматериалы – татарские концерты. На втором месте – видео специального проекта «Татарча лайфхак», на третьем – видеопроект «Илгиз ил гизэ», на четвертом и пятом местах – видеоцикл о творчестве татарской городской молодежи «Шэхэрчелэр» и записи татарских спектаклей.

Татарские видео ИА «Татар-информ» большинство пользователей смотрят из предложенной самим сервисом YouTube подборки. 77% пользователей просматривают видео через мобильные устройства, еще 4,6% – по телевизору. Последний показатель совпадает с данными за апрель 2018 года.

На долю России приходится 87% от общего числа пользователей, смотрящих татарские видео на YouTube-канале ИА «Татар-информ». На Казахстан – 1,7%, а на другие страны – США, Кыргызстан, Узбекистан, Германию, Беларусь, Азербайджан и так далее – от 0,1 до 0,5%.

98% пользователей смотрят видео в записи, онлайн-трансляции предпочитают всего лишь 2%. Из общего числа зрителей 10% подписаны на канал и следят за обновлениями. Число подписчиков канала – 17 тыс. 653 человека.

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