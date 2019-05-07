Динара Прокопьева

7 мая 2019, 13:28

Официальная хроникаОбщество

«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Казани

Рекомендуем

Официальная хроникаОбщество

«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Казани

Фото: Динара Прокопьева

Председатель Госсовета РТ напомнил, что почти половина из 700 тыс. татарстанцев, ушедших на фронт, погибли на полях сражений.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату возле парка имени Горького в Казани. Акция была приурочена к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно в этот день на этой площади у Вечного огня отдают дань памяти тем, кто сложил головы за победу в Великой Отечественной войне, тем, кто вернулся с фронта и поднимал народное хозяйство, всем тем, кто в тылу ковал эту Победу», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана напомнил, что многонациональный народ республики сделал для Победы многое.

«Более 700 тыс. человек были призваны с началом войны в ряды Красной армии. Многие получили высокое звание Героя Советского Союза, ордена и медали. Около половины из них не вернулись домой с полей сражений. Мы чтим их память», – подчеркнул он.

Возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату пришли представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана, студенты КНИТУ (КАИ), КНИТУ (КХТИ) и Поволжской академии спорта и туризма. Минутой молчания участники акции почтили память павших воинов. Затем они возложили красные гвоздики под песню композитора Яна Френкеля «Журавли», посвященную павшим за Родину.

К участникам акции обратился руководитель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. «Память о Победе – это прежде всего память о людях. Сегодня очень радостно видеть, что такое количество молодежи принимает участие в акции, – сказал он. – Мы, многонациональная молодежь Татарстана, никогда не забудем тот ужас, через который пришлось пройти нашим предкам».

Еще до начала акции небо над Казанью затянули тучи, начался дождь. Этот момент в своей речи отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов: «Сегодня тепло, но небо затянуто тучами, моросит дождь. Но вместе с тем мы видим Вечный огонь, который дарит нам связь с нашими предками. Пусть так будет сегодня и завтра. Объединившись в одну большую многонациональную семью, сквозь века мы пронесем этот Вечный огонь как вечную память, уважение и любовь к нашим предкам».

Акция завершилась чтением стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля, казненного нацистами. Его тексты были прочитаны на татарском и украинском языках. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татароязычные видео ИА «Татар-информ» на YouTube смотрят 70 тыс. уникальных пользователей
Новости дня
14:53
В Казани неизвестный ворвался с ножом на АЗС и украл почти 300 тысяч рублей

Инцидент произошел поздней ночью на заправочной станции в Авиастроительном районе Казани.

14:50
Деревню Универсиады подготовят к чемпионату WorldSkills за 630,7 млн рублей

Комфортное и безопасное проживание должны обеспечить для 5,5 тыс. участников.

14:34
Минниханов при посещении Лаишевского района призвал аграриев не терять времени

Перед тем, как пообщаться с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений, Президент РТ осмотрел с вертолета поля района.

14:33
МЧС Татарстана напоминает о безопасности во время грозы, сильного ветра и тумана

Сегодня вечером, грядущей ночью и завтра днем на территории Татарстана возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 17 метров в секунду.

14:22
Татароязычные видео ИА «Татар-информ» на YouTube смотрят 70 тыс. уникальных пользователей

За год видеозаписи агентства на татарском языке набрали около 2 млн 822 тыс. просмотров.

14:10
Дома в четырех районах Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

Электричества не будет в течение девяти часов.

14:04
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах, тумане и усилениях ветра

Ночью в большинстве районов республики, днем местами пройдут кратковременные дожди.

13:50
Татарстан рассчитывает на возмещение затрат из-за гибели озимых культур

В республике озимые погибли на площади 150 тыс. га, ущерб оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

13:46
«Скоро в Болгар не сможем возить туристов на кораблях!»: депутаты РТ озаботились обмелением рек

Председатель бюджетного комитета Леонид Якунин предложил требовать от федерального центра компенсации за гибель биологических ресурсов.

13:36
В Набережных Челнах назначен новый руководитель Автозаводского района

Профессиональная деятельность Винера Харисова ранее в основном была связана с образовательной сферой.

13:28
«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Казани

Председатель Госсовета РТ напомнил, что почти половина из 700 тыс. татарстанцев, ушедших на фронт, погибли на полях сражений.

13:18
Концертный директор Элвина Грея о расставании с артистом: Каких-то ссор и разногласий абсолютно нет

Андрей Бажура завершил работу с Радиком Юльякшиным, потому что захотел основать собственный музыкальный лейбл.

13:15
В Зеленодольске оштрафовали мужчину, который купил на деньги фирмы три дорогих смартфона

Сотрудник ООО «ПроМ» объяснил свой поступок тем, что у предприятия якобы была перед ним задолженность по зарплате.

13:06
Татарстанские стрелки завоевали большинство медалей в трапе на втором этапе Кубка России

Соревнования по стендовой стрельбе проходят под Казанью на стрельбище «Свияга».

12:55
В 2019 году в Татарстане на 30% выросло число ДТП по вине водителей-новичков

В этом году по вине водителей с небольшим стажем вождения произошло 90 аварий, в прошлом году – 61.

12:48
В Татарстане за I квартал текущего года производство сельхозпродукции увеличилось на 2,1%

В республике в январе-марте 2019 года произведено продукции сельского хозяйства на 42,2 млрд рублей.

12:38
Госсовет РТ поддержал альтернативные меры ответственности депутатов за неверные сведения о доходах

Сейчас муниципальных депутатов за предоставление недостоверных сведений о доходах лишают полномочий.

12:32
В Казани до ноября ограничили движение по улице Большая Красная

Причиной ограничения движения являются строительные работы.

12:20
Президент РТ принял участие в совещании по вопросам прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО

Состоявшееся в Екатеринбурге совещание провел генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

12:15
Еще на четырех трассах в Татарстане появятся системы тотального контроля

В прошлом году системы тотального контроля появились на автодорогах Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск.

12:10
В Татарстане основные посевные работы планируется завершить к 10 мая

На сегодня в республике засеяно более половины площадей.

12:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о таможенных правилах для физических лиц

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:50
Альфа-Банк проведет всероссийскую благотворительную акцию «Вахта Памяти»

В 56 городах сотрудники банка ежегодно возлагают венки из живых цветов к главным памятникам и мемориалам Великой Отечественной.

11:45
Казанские водители рискуют потерять колеса в большой яме на Право-Булачной

Фото очередного провала дорожного полотна опубликовали пользователи в соцсетях.

11:42
Рустам Минниханов утвердил новую редакцию Концепции государственной национальной политики в РТ

В декабре 2018 года Владимир Путин внес изменения в Стратегию национальной политики РФ, которые в Татарстане сочли очень удачными.

События