«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в Казани

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату возле парка имени Горького в Казани. Акция была приурочена к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно в этот день на этой площади у Вечного огня отдают дань памяти тем, кто сложил головы за победу в Великой Отечественной войне, тем, кто вернулся с фронта и поднимал народное хозяйство, всем тем, кто в тылу ковал эту Победу», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана напомнил, что многонациональный народ республики сделал для Победы многое.

«Более 700 тыс. человек были призваны с началом войны в ряды Красной армии. Многие получили высокое звание Героя Советского Союза, ордена и медали. Около половины из них не вернулись домой с полей сражений. Мы чтим их память», – подчеркнул он.

Возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату пришли представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана, студенты КНИТУ (КАИ), КНИТУ (КХТИ) и Поволжской академии спорта и туризма. Минутой молчания участники акции почтили память павших воинов. Затем они возложили красные гвоздики под песню композитора Яна Френкеля «Журавли», посвященную павшим за Родину.

К участникам акции обратился руководитель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. «Память о Победе – это прежде всего память о людях. Сегодня очень радостно видеть, что такое количество молодежи принимает участие в акции, – сказал он. – Мы, многонациональная молодежь Татарстана, никогда не забудем тот ужас, через который пришлось пройти нашим предкам».

Еще до начала акции небо над Казанью затянули тучи, начался дождь. Этот момент в своей речи отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов: «Сегодня тепло, но небо затянуто тучами, моросит дождь. Но вместе с тем мы видим Вечный огонь, который дарит нам связь с нашими предками. Пусть так будет сегодня и завтра. Объединившись в одну большую многонациональную семью, сквозь века мы пронесем этот Вечный огонь как вечную память, уважение и любовь к нашим предкам».

Акция завершилась чтением стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля, казненного нацистами. Его тексты были прочитаны на татарском и украинском языках.

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