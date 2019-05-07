В Набережных Челнах назначен новый руководитель Автозаводского района

(Набережные Челны, 7 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах назначен новый глава администрации Автозаводского района города – им стал Винер Харисов, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В мэрии состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидата на замещение вакантной должности главы Автозаводского района Набережных Челнов. На конкурс были заявлены три кандидатуры. Победителем признали Винера Харисова, который в апреле 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы.

Винеру Харисову - 53 года. Его профессиональная деятельность ранее в основном была связана с образовательной сферой. После службы в армии трудоустроился мастером производственного обучения профессионально-технического училища № 76, был директором Речного лицея и школы № 3 в Набережных Челнах. В последнее время работал начальником Управления образования и по делам молодежи исполкома города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Раушан Усманова покинула пост главы Автозаводского района. Теперь она возглавляет один из строящихся детских садов в 65-м микрорайоне.

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