Татар-информ

7 мая 2019, 13:15

Происшествия

В Зеленодольске оштрафовали мужчину, который купил на деньги фирмы три дорогих смартфона

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Происшествия

В Зеленодольске оштрафовали мужчину, который купил на деньги фирмы три дорогих смартфона

Сотрудник ООО «ПроМ» объяснил свой поступок тем, что у предприятия якобы была перед ним задолженность по зарплате.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске оштрафовали сотрудника ООО «ПроМ», который купил на деньги предприятия три дорогих смартфона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде установлено, что в январе 2019 года работник ООО "ПроМ", в счет якобы имеющейся перед ним задолженности по зарплате, используя банковскую карту предприятия, приобрел 3 дорогостоящих смартфона на общую сумму 95 тыс. рублей», – рассказала Соколова.

Мужчина был признан виновным по статье «Самоуправство». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.
 

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