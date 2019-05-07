В Зеленодольске оштрафовали мужчину, который купил на деньги фирмы три дорогих смартфона

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске оштрафовали сотрудника ООО «ПроМ», который купил на деньги предприятия три дорогих смартфона. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде установлено, что в январе 2019 года работник ООО "ПроМ", в счет якобы имеющейся перед ним задолженности по зарплате, используя банковскую карту предприятия, приобрел 3 дорогостоящих смартфона на общую сумму 95 тыс. рублей», – рассказала Соколова.

Мужчина был признан виновным по статье «Самоуправство». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.