В 2019 году в Татарстане на 30% выросло число ДТП по вине водителей-новичков

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). За четыре месяца 2019 года в Татарстане по вине водителей, которые недавно получили водительские права, произошло 90 аварий. В прошлом году по их вине произошло 61 ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на пресс-конференции о повышении безопасности дорожного движения в РТ начальник Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Ленар Габдурахманов.

«К сожалению, существует проблема с начинающими водителями со стажем управления транспортных средств до двух лет. Зафиксирован рост аварийности. В текущем году произошло 90 ДТП, в которых погибли 9 человек и 131 получили травмы», – уточнил Ленар Габдурахманов.

На пресс-конференции Габдурахманов вспомнил страшное ДТП в Алексеевском районе, в котором погибли 4 студентки. 15 февраля на трассе Казань – Оренбург 18-летняя автоледи за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом». От полученных травм девушка-водитель и три пассажирки скончались на месте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.