В Казани до ноября ограничили движение по улице Большая Красная

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Казани до 13 ноября частично ограничили движение по улице Большая Красная. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Движение перекрыто по проезжей части у дома № 10 по улице Большая Красная. Причиной этого является проведение строительных работ, отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани частично закрыли для движения транспорта улицу Гагарина.

Кроме того, из-за празднования Дня Победы в столице Татарстана изменена схема движения девяти автобусных маршрутов.

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