Президент РТ принял участие в совещании по вопросам прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Состоявшееся в Екатеринбурге мероприятие провел генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Среди его участников помимо работников прокуратуры были полпреды Президента России в Сибирском и Уральском федеральных округах Сергей Меняйло и Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители обеих палат Федерального Собрания, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, сотрудники госкорпораций и региональных операторов по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Со вступительными словами к собравшимся обратились Сергей Меняйло и Евгений Куйвашев. С основным докладом выступил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман. В числе других выступавших был и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В ходе совещания было отмечено, что всего прокуроры четырех федеральных округов за 2018 год и часть 2019 года выявили более 37 тыс. случаев нарушения законодательства и направили в суды 4 тыс. заявлений на 2,9 млн рублей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 10 тыс. должностных лиц, возбуждено 47 уголовных дел.

Нарушения при присвоении статуса региональных операторов, регулировании их деятельности и установлении предельных тарифов на услуги, утверждении инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами были зафиксированы в таких регионах, как республики Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва и Чувашия, Алтайский, Пермский и Приморский края, Иркутская, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области.

По результатам совещания для обеспечения законности в сфере исполнения законодательства об обращении с ТКО решено принять дополнительные меры по повышению эффективности прокурорского надзора.

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