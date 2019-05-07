(Набережные Челны, 7 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин.

С сегодняшнего дня прекращена подача тепла в жилой комплекс, а также во все учреждения и предприятия города. С 14 мая начнутся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отопительный сезон челнинским сетевикам пришлось устранять в срочном порядке 68 прорывов.

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