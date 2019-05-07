Татар-информ

7 мая 2019, 21:40

Общество

В Набережных Челнах завершился отопительный сезон

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Общество

В Набережных Челнах завершился отопительный сезон

С 14 мая начнутся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей.

(Набережные Челны, 7 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Автограда Ринат Абдуллин.

С сегодняшнего дня прекращена подача тепла в жилой комплекс, а также во все учреждения и предприятия города. С 14 мая начнутся гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей.  

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что  в отопительный сезон челнинским сетевикам пришлось устранять в срочном порядке 68 прорывов. 

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