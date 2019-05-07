Елена Саляхова

7 мая 2019, 12:15

Происшествия

Еще на четырех трассах в Татарстане появятся системы тотального контроля

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Происшествия

Еще на четырех трассах в Татарстане появятся системы тотального контроля

В прошлом году системы тотального контроля появились на автодорогах Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане еще на четырех трассах появятся системы тотального контроля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на пресс-конференции о повышении безопасности дорожного движения в РТ начальник Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Ленар Габдурахманов.

«Первая дорога, на которой появится система тотального контроля, – это Казань – Малмыж, вторая – Челны – Заинск – Альметьевск, третьей станет автодорога Казань – Шемордан, и четвертой будет оснащена дорога Чистополь – Нижнекамск, которая характеризуется серьезной аварийностью», – уточнил Ленар Габдурахманов.

В 2018 году системы тотального контроля появились на трассах Казань – Оренбург и Казань – Ульяновск. По словам Ленара Габдурахманова, с появлением приборов контроля на этих дорогах снизилось количество ДТП. Благодаря таким мерам удается фиксировать среднюю скорость движения автомобиля и разграничивать поток грузовых транспортных средств.
 

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