Альфа-Банк проведет всероссийскую благотворительную акцию «Вахта Памяти»

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне Альфа-Банк 9 мая проведет ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Вахта Памяти».

В 56 городах России сотрудники банка ежегодно возлагают венки из живых цветов к главным памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны, чтобы почтить память тех, кому жители страны обязаны своей свободой и чистым небом над головой.

В Казани акция пройдет в ЦПКиО имени Горького. Сотрудники банка и члены их семей соберутся вместе, чтобы почтить память погибших минутой молчания, после чего проведут возложение венка к Вечному огню. «От благодарных сотрудников Альфа-Банка» – такая надпись сделана на траурной ленте.

В Набережных Челнах сотрудники ОО «Набережные Челны» возложат венок к мемориалу «Родина-мать».



«Мы поддерживаем “Вахту памяти” уже четвертый год. Сотрудники в Казани и Набережных Челнах задолго готовятся к этому событию и всегда приходят на церемонию возложения венков со своими семьями и детьми. Главная цель акции – это вспомнить самим те подвиги, которые совершил наш народ в годы войны, и передать новым поколениям ту бесценную память, которую мы должны хранить вечно», — отметил управляющий ОО «Казанский» Альфа-Банка Владислав Абрамов.

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