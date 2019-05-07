Казанские водители рискуют потерять колеса в большой яме на Право-Булачной

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Водители в Казани рискуют потерять колеса в большой яме, образовавшейся на улице Право-Булачная.

Фотографии провала на дорожном полотне опубликовали пользователи на страницах в социальной сети. На фото видно, что посреди левой полосы образовалась глубокая яма, размером около полуметра.

Такая «западня» может обернуться для автомобилистов пробитым колесом и потерянным временем в шиномонтаже.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на улице Симонова напротив школы № 62 провалился асфальт.

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