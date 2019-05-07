В 2019 году в РТ появятся пешеходные переходы с предупреждающими надписями на татарском языке

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В этом году Управление ГИБДД планирует создать пешеходные переходы с надписями «Посмотрите налево и направо» на татарском языке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил на пресс-конференции о повышении безопасности дорожного движения в РТ начальник Управления ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Ленар Габдурахманов.

«Мы решили начать с русского языка, но в этом году обязательно будут надписи и на татарском языке. Тем более такие надписи появятся в районных центрах, где проживает в основном татароязычное население. Я уверен, что такие меры помогут нам сохранить человеческие жизни», – сказал Ленар Габдурахманов.

На данный момент в республике существуют 20 пешеходных переходов с предупреждающими надписями на русском языке.



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