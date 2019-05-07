В Казани пьяный байкер серьезно пострадал, вылетев на скорости с дороги

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Казани пьяный 55-летний байкер получил множественные переломы, вылетев на скорости с дороги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В понедельник, 6 мая, в 20.40 напротив дома № 1 по улице Поперечно-Кукушинская 55-летний водитель мотоцикла Garpia с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил опрокидывание», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Казани.

В результате ДТП байкер с множественными травмами был доставлен в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего переломы ключицы и ребер, а также сотрясение мозга.



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