Из-за короткого замыкания в электрощите пришлось эвакуировать детсад в Альметьевске

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания в электрощите в подвале пришлось эвакуировать детсад «Солнышко» в Альметьевске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в детском саду "Солнышко", который расположен на улице Мусы Джалиля, дымится электрощит», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 65 установили, что произошло короткое замыкание электрощитовой в полуподвальном помещении под лестницей. Горения не было, но на первом этаже садика произошло небольшое задымление.

Еще до прибытия огнеборцев администрация детсада вывела на улицу 118 человек, в том числе 99 детей.

Меньше пяти минут потребовалось пожарным, чтобы с помощью порошкового огнетушителя ликвидировать последствия замыкания. В результате происшествия никто не пострадал.

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