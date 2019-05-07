Волонтеры акции «Сладкий Рамазан» угостили гостей Казанского Кремля финиками

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Волонтеры традиционной акции «Сладкий Рамазан» угостили посетителей Казанского Кремля финиками — символом священного месяца Рамазан. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман РТ.

«В ходе акции более 30 волонтеров на территории Казанского Кремля раздали прохожим главный символ «султана всех месяцев» – финики, рассказали об особенностях Рамазана и пользе соблюдения поста, а также вручили информационные буклеты про Рамазан», — говорится в сообщении.

Традиционная промо-акция прошла в первый день благословенного месяца Рамазан. В ДУМ РТ надеются, что она привлечет внимание горожан и гостей Казани к традициям священного месяца и истинным ценностям ислама.

В этом году Рамазан начался 6 мая. Для мусульман это период строгого поста и воздержания от всех мирских утех, который продлится 29 дней. Каждый день в течение священного месяца Рамазан с заходом солнца проводятся праздничные ужины-ифтары. Самый массовый пройдет на «Казань Арене» 25 мая. Ожидается, что он соберет 15 тыс. верующих.

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