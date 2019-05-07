Полтора года условно получил водитель кроссовера, сбивший насмерть пенсионерку в Казани

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Полтора года условно получил 59-летний водитель кроссовера «Фольксваген», сбивший насмерть 78-летнюю женщину в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде установлено, что вечером 28 сентября прошлого года 59-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" двигался по проспекту Ибрагимова в направлении улицы Гагарина. В пути следования водитель совершил наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте», – рассказала Олеся Соколова.

Пострадавшую доставили в больницу, где она через несколько дней скончалась.

Свою вину водитель полностью признал. Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, осужденного лишили водительских прав сроком на два года.



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