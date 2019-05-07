Жители и гости Казани съели две тонны сыра и 500 куличей на первой Пасхальной ярмарке

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Посетители первой Пасхальной ярмарки в Казани съели свыше двух тонн фермерского сыра и 500 куличей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Гости ярмарки съели более 2 тонн фермерского сыра, 500 куличей и 1000 пряников, выпили 1500 литров домашнего морса и продегустировали 500 литров натуральной молочной продукции», — говорится в сообщении.

Ярмарка проходила в минувшие выходные на пешеходной улице Баумана в центре Казани. Ее гостями стали более 20 тыс. горожан и гостей столицы Татарстана.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, посетители Пасхальной ярмарки дегустировали продукцию местных фермеров и производителей, участвовали в мастер-классах по украшению пасхальных куличей и яиц. Их также учили гончарному мастерству и сыроварению.

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