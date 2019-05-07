Выставка «Зеленое хозяйство: весенний сезон» поможет казанским дачникам подготовиться к лету

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Казани в течение ближайших четырех дней будет работать специализированная выставка «Зеленое хозяйство: весенний сезон». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, выставка будет проходить на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» с 7 по 11 мая. Она призвана помочь садоводам и огородникам, владельцам загородных домов подготовить свои участки к новому дачному сезону.

На выставке более 120 участников из разных регионов России предложат широкий ассортимент товаров, необходимых садоводам, огородникам и дачникам. Здесь будут представлены садовый инвентарь и техника для обслуживания садово-дачного участка, системы отопления и освещения, другие товары для обустройства загородного дома и его территории, услуги по ландшафтному дизайну.

Также посетители выставки смогут приобрести биологические препараты, средства защиты растений, удобрения и грунты, семена, рассаду, саженцы плодовых деревьев, теплицы, парники, укрывной материал, системы полива, цветы и декор. Кроме того, на стендах будут представлены товары для детского отдыха на даче, дачная и садово-парковая мебель, одежда и обувь для дачников.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, на выставке «Зеленое хозяйство: весенний сезон» помимо привычных для республики саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников будут демонстрироваться необычные цветы и саженцы винограда, адаптированные к местному климату. В частности, опытный виноградарь и председатель клуба виноградарей «Казанская лоза» Александр Зверев, который на своем участке в 25 соток выращивает 100 сортов винограда, привезет саженцы этой необычной для региона культуры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.