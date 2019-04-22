Создатель нового памятника в парке Победы: Решение об установке в этом году стало неожиданным

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Торжественное открытие памятника труженикам тыла, созданного казанским скульптором Махмутом Гасимовым, состоится 9 мая в парке Победы.

«Должны были [открыть] еще в 2015 году, к 70-летию Победы. Потом эта история затянулась», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» создатель памятника.

Монумент установлен рядом с экспозицией боевой техники. Он представляет собой наковальню, на которой лежат меч и колосья пшеницы. На центральном подходе к экспозиции выгравирована фраза «Растившим хлеб, ковавшим меч победы» на русском и татарском языках.

«Что люди делали в тылу во время войны – растили хлеб, ковали меч победы», – объяснил свою задумку Гасимов.

Церемония открытия памятника начнется в 9.15.

Подробнее об этом монументе читайте на портале «События».

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